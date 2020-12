Calciomercato Roma, ostacolo belga nella corsa per Reynolds

Si accende la lotta per assicurarsi il terzino destro americano. Non c’è solo la Roma

Per Bryan Reynolds si stanno aprendo degli scenari di mercato molto importanti. Sul terzino destro c’è il forte interesse della Roma con i Friedkin che si stanno muovendo in prima persona pur di portarlo nella Capitale. Sul giocatore nelle ultime ore si è registrato anche l’interesse di altre due squadre italiane come l’Inter e la Juventus. Non solo, secondo quanto riferito da todofichajes anche i belgi del Brugge vogliono far sul serio. Secondo il portale spagnolo è stata presentata un’offerta di 7 milioni di euro al Dallas mentre al giocatore è stato proposto un contratto con un ingaggio da quasi un milioni di euro a stagione.