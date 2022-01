Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il pupillo di Mourinho

Il mercato della Roma in stand by

Mourinho ha le idee chiare, vuole il calciatore dei gunners

José Mourinho vuole Granit Xhaka, il centrocampista dell’Arsenal torna di prepotenza tra gli obiettivi dei giallorossi. Già in estata la Roma tentò di acquistare il calciatore, l’evolversi del mercato fece saltare la trattativa ed il calciatore rinnovoò con i gunners. A distanza di mesi, il calciatore torna in orbita Roma. L’Arsenal sembrerebbe pronto ad assicurarsi lo juventino Arthur, rendendo a quel punto possibile la cessione di Xhaka. Mourinho lo sogna, la Roma ci prova. La valutazione di 20 milioni di euro rende la trattativa non semplice.