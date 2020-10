Calciomercato, la Roma torna a pensare a Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina già in estate nel mirino dei giallorossi, a gennaio potrebbe arrivare e sostituire Dzeko.

L’edizione di oggi de La Nazione conferma l’offerta da parte della Roma alla Fiorentina per Vlahovic arrivata in estate: “Vlahovic blindato: ora deve decollare. In passato ci fu un blitz del Wolfbsurg e una mega proposta da quaranta milioni in Italia, nello specifico dalla Roma”. A gennaio la Roma potrebbe tornare all’attacco per Vlahovic che potrebbe andare a sostituire il probabile partenze Dzeko.