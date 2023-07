Calciomercato Roma, Scamacca avvistato nella Capitale | I dettagli

Il centravanti del West Ham United, Gianluca Scamacca non ha preso parte all’amichevole contro il Dagenham & Redbridge, nonostante le buone prestazioni fin qui collezionate dalla punta romana in questo precampionato estivo. Infatti, l’attuale obiettivo di mercato della Roma, non è stato nemmeno considerato da mister Moyes, per la panchina della rosa londinese. Ma non è stato l’unico, sul taccuino dell’allenatore nato a Glasgow, mancano anche i nomi di Emerson Palmieri, Paquetà, Ogbonna, Fornals, Ings e Antonio.

Calciomercato Roma, le conferme arrivano da Instagram

Intanto su Instagram la fidanzata di Scamacca ha pubblicato una foto dei due mano nella mano con la didascalia : “Così felice, ti amo”. Lo scatto infatti, sembrerebbe confermare la presenza dell’attaccante nella capitale italiana in queste ore. Nel frattempo si attendono riscontri sulla trattativa tra la squadra giallorossa e il club inglese, nonostante la cessione di Declan Rice all’Arsenal e l’acquisto di Broja solo da ultimare da parte degli Hammers.