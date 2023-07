Scamacca non convocato con il West Ham | Roma sempre più vicina

Gianluca Scamacca è l’oggetto del desiderio della Roma di Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso ha chiesto da tempo un attaccante da affiancare a Belotti, con Tiago Pinto che sembrerebbe averlo individuato nell’attaccante romano, che da tempo ha manifestato la voglia di tornare nella Capitale.

Calciomercato Roma, Scamacca verso il ritorno

L’attaccante del West Ham nonostante sia sul mercato ha realizzato due reti nelle prime amichevoli anche se quest’oggi il calciatore ex Sassuolo non ha preso parte all’amichevole del West Ham contro il Dagenham & Red. Che sia di buon auspicio per il club giallorosso, che potrebbe prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto.