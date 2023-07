Calciomercato Roma, si complica una pista per il centrocampo | I dettagli

Calciomercato Roma, si prova a convincere il PSG per Sanches

Il centrocampo è una delle priorità della società giallorossa che, oltre a fronteggiare alla sostituzione di Tammy Abraham, out per tutto il 2023, vuole regalare al proprio allenatore, José Mourinho, nuovi rinforzi per la mediana. Diversi i nomi circolati in queste settimane, tra cui spicca quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese, in uscita dal Paris Saint–Germain.

Sanches, Luis Enrique lo convoca per la tournée in Giappone

I giallorossi hanno mosso i primi passi per portare il calciatore nella Capitale, ma trovando ancora un Paris Saint-Germain poco convinto. Infatti, a far titubare la società parigina è la modalità di trasferimento del calciatore, ovvero il prestito, come riportato nell’edizione odierna de Il Tempo. I francesi vorrebbero cedere il calciatore soltanto a titolo definitivo. Nel frattempo, come riferisce il comunicato pubblicato dalla società parigina sul proprio sito, il portoghese è stato convocato per la tournée giapponese dal nuovo tecnico, Luis Enrique.