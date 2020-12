Calciomercato, non solo il Milan per Scamacca: un’altra italiana interessata

L’attaccante di proprietà del Sassuolo piace anche alla Roma

Gianluca Scamacca alimenterà e non poco il mercato di gennaio. Il classe 1999 è nel mirino del Milan considerando che la dirigenza sta cercando una punta che possa sostituire all’occorrenza Zlatan Ibrahimovic. Sull’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa in questa stagione, anche la Roma vorrebbe tentare l’affondo. A riferirlo è SportMediaset. In casa giallorossa si sta ancora cercando di capire la situazione per Stephan El Shaarawy ma Scamacca rappresenta un vero obiettivo. In questa stagione ha già realizzato 6 reti in 12 presenze e il Sassuolo per la cessione a titolo definitivo chiede almeno 25 milioni di euro.