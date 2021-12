Calciomercato Roma: sfuma un obiettivo | Offerta monstre di Conte

Dall'Inghilterra sono sicuri che gli Spurs hanno stanziato le giuste risorse per poter realizzare il colpo in casa del Torino

Il Tottenham potrebbe fare follie per il difensore

Josè Mourinho è sempre vigile sul mercato. Come noto lo Special One, intende scrivere pagine di storia a Roma. E per farlo ovviamente, gli servono i giusti rinforzi. Uno degli ultimi nomi, che i rumors di calciomercato hanno affiancato alla Lupa, è quello di Gleison Bremer, forte difensore centrale brasiliano in forza al Torino di Urbano Cairo. La torre del reparto difensivo granata, non solo si sta distinguendo come uno dei migliori nel suo settore, ma ha anche un certo senso del gol. Quest’anno sono già due le reti messe a segno in campionato. Le prestazioni di cui si è reso protagonista, gli hanno guadagnato le attenzioni di numerosi club europei. I giallorossi, dunque, dovranno battere una nutrita concorrenza per acquistare il suo cartellino.

Non solo la Roma su Bremer

Nelle passate settimane numerosi giornali avevano parlato di un forte interessamento da parte del Milan. Ma, nelle ultime ore, un’indiscrezione proveniente da Londra sostiene che Antonio Conte ha pronta un’offerta che soddisferebbe in toto Urbano Cairo. L’allenatore italiano, alle prese con l’emergenza Covid 19 che ha colpito molti elementi del Tottenham, intende reclutare rinforzi di qualità a partire dalla finestra invernale di calciomercato. Secondo il sito Teamtalk.com, l’ex tecnico dell’Inter, disporrebbe di un tesoretto di 25 milioni di euro, da investire nell’acquisto del brasiliano. Quest’ultimo, ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Torino ha già inoltrato la sua proposta di rinnovo: la dirigenza ha offerto al difensore un sostanzioso aumento di ingaggio, che arriverebbe sino a 1,5 milioni di euro a stagione. Ma, come noto, nel calcio la giusta offerta è in grado di distruggere anche i matrimoni più floridi. Stando alle ultime notizie, l’ex tecnico nerazzurro, avrebbe il desiderio di insidiare la relazione, per portare alla corte degli Spurs il pupillo del Toro. Tiago Pinto e Mourinho sono avvisati.