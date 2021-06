Calciomercato Roma

José Mourinho ha intenzione di puntare su Granit Xhaka, centrocampista 28enne dell’Arsenal. Le voci di un suo arrivo a Roma si fanno sempre più insistenti e l’intesa sembra vicina, l’unico neo è il prezzo del giocatore, la società inglese non ha intenzione di ridurre il costo previsto per il cartellino dello svizzero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Roma, Under per arrivare ad Xhaka

L’Arsenal per lasciar partire il capitano della Svizzera chiede 25 milioni, mentre la Roma parte da un’offerta di 15. Ciò che potrebbe aiutare la società capitolina ad arrivare allo svizzero è quello di mettere sul piatto della bilancia Cengiz Under.

Lo Special One non punterà sulle qualità del giovane attaccante turco, tra l’altro reduce da una stagione molto deludente al Leicester, dove però non ha trovato molto spazio. Il club inglese da tempo ha comunicato che non lo avrebbe riscattato e Tiago Pinto deve trovargli una sistemazione, sicuramente non a Roma. L’Arsenal aveva cercato Under in passato, quindi potrebbe essere l’occasione e la soluzione per tutti. C’è da vedere se l’Arsenal ha intenzione di accettare la strategia giallorossa. Intanto Under ha qualche altra società interessata, come il Verona, squadra allenata da Di Francesco e che cerca giovani talenti per la prossima stagione.