Calciomercato Roma, smentita la missione Lukaku di Souloukou

Calciomercato Roma, nessuna trattativa segreta per Lukaku

Siamo nella fase finale di questa sessione di calciomercato. I rumors di mercato sono tantissimi, alcuni veritieri ed altri un po’ meno. In queste ultime sembrerebbero circolare voci su una probabile trattativa che vede protagonista la Roma.

Calciomercato Roma, Trigoria conferma la CEO a Roma

Le ultime suggestioni di mercato sembrerebbero accendere i fari su una presunta trattativa segreta che coinvolgerebbe il club giallorosso ed il Chelsea per portare il tanto corteggiato Romelu Lukaku da mister Mourinho. “La Gazzetta dello Sport” avrebbe riportato la notizia secondo cui la CEO giallorosso, Lina Souloukou, si troverebbe a Londra per trattare l’acquisto dell’attaccante ex Inter. Ma la Lupa avrebbe smentito la notizia confermando la presenza della CEO nella capitale.