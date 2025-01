Calciomercato Roma, sondaggi per Zalewski e Soulé l le ultime

Giornate di riflessioni in casa della Roma. Nelle ultime ore la dirigenza pensa al futuro di Zalewski e Soulé, per entrambi i giallorossi c’è l’interesse di diverse squadre italiane e non.

Roma, il Marsiglia punta su Zalewski

Come riportato da Eleonora Trotta, il club francese starebbe insistendo per il classe 2002 che – dopo un estate all’insegna di diverse voci che lo vedevano lontano da Roma – adesso sembra essere ai margini del progetto capitolino, senza considerare il suo contratto in scadenza a fine stagione. Un ulteriore elemento a favore di una sua eventuale partenza.

Soulé, interesse da Spagna e Italia

Situazione invece differente per l’esterno, nonostante il confermato interesse da parte di diversi club di Serie A e LaLiga, la Roma non vorrebbe cedere il calciatore, almeno non a titolo definitivo. Infatti, i giallorossi vorrebbero puntare ancora sull’argentino arrivato solamente pochi mesi fa e ancora in cerca di maggiore spazio, ma comunque non è da escludere un operazione di prestito.

Non resta quindi che aspettare le prossime settimane per vedere quale sarà il destino dei due giallorossi.