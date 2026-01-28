Il calciomercato Roma è vicino ad una svolta importante. I giallorossi sono vicini a chiudere una trattativa di mercato interessante: Yannick Carrasco. I capitolini tengono vivi i contatti con gli agenti del belga e con l’Al-Shabab, dove gioca dal 2023. Serve l’apertura al prestito da parte del club saudita, considerato l’alto ingaggio dell’ex Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, Carrasco per la corsia destra

La Roma potrebbe essere aiutata dalla volontà di Carrasco, che ha intenzione di tornare in Europa per giocarsi le chance di convocazione al Mondiale col Belgio. Massara spera che gli arabi possano aprire ad un prestito, la società saudita però neppure ieri ha aperto alla cessione in prestito. Non rientra nei piani del club capitolino spendere così tanto per il cartellino di un calciatore di oltre 32 anni. Il classe 1993 è pronto a rinunciare anche ai 6,5 milioni di euro che il club Saudita dovrà sborsare a fine stagione. Tutto da contrattare tra Roma e l’Al-Shabab. Intanto in caa Roma hanno già pronta l’alternativa nel caso non dovesse andare in porto la trattativa con i sauditi. Il Feyenoord ha chiesto 35 milioni per liberare Sauer, l’Ajax 40 per Godts. Chieste informazioni anche su Hudson-Odoi, ma il Nottingham Forest non vuole lasciarlo partire a gennaio. Restano in lista anche Fortini della Fiorentina e Ruggieri dell’Atletico Madrid.