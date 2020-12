Il nuovo direttore generale sta studiando i rinnovi per quattro calciatori

L’era Pinto sta per inziare, a gennaio il portoghese arriverà nella Capitale. Come riferito da Il Corriere dello Sport, Tiago Pinto cercherà di blindare in primis il contratto di Lorenzo Pellegrini. La scadenza è fissata per giugno 2022 ma il problema che ha una clausola da 30 milioni di euro. Cifra bassa e che spingerà Pinto a volerla aumentare se non ad eliminarla del tutto.

Il secondo nome è quello di Henrikh Mkhitaryan considerando che è in scadenza. Sull’armeno non ci sono grossi dubbi dato che la firma arriverà. Anche Roger Ibañez ha convinto tutti e per questo motivo la dirigenza giallorossa vuole blindare il difensore brasiliano. Anche Antonio Mirante resterà alla Roma, per lui pronto il prolungamento per un’altra stagione.