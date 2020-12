Roma, scambio con la Juventus: ecco la richiesta dei giallorossi

La Juventus vuole Villar e propone Bernardeschi. La Roma rifiuta e vuole un altro giocatore

Nelle ultime ore, come riferito da TuttoJuve24 e Juvelive, i bianconeri hanno mostrato un certo interesse per il giovane Gonzalo Villar. Lo spagnolo piace anche al Barcellona ma al momento sembra essere un calciatore che non dovrebbe lasciare la Capitale. La Juventus, pur di convincere la Roma, avrebbe offerto il cartellino di Federico Bernardeschi. L’ex viola non convince e la controproposta sarebbe stata quella del difensore turco Merih Demiral. Pirlo non vuole privarsi del classe 1998, Villar viene valutato almeno 40 milioni di euro e la Juventus cercherà in tutti i modi di abbassare le pretese inserendo nella trattativa una contropartita che possa soddisfare la Roma.