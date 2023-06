Calciomercato Salernitana, Iervolino promette: “Riscatteremo Dia ma se c’è una clausola…”

Intervistato alla “Gazzetta dello Sport”, il presidente Iervolino ha fatto il punto di mercato di mercato sulla squadra di Sousa, che ora resterà sulla panchina granata, dopo essere stato ad un passo dal Napoli.

Iervolino: “Non smantelleremo la squadra”

Queste le sue parole: “La squadra c’è e non la smantelliamo. Con De Sanctis c’è un rapporto splendido e lavoriamo in simbiosi. Abbiamo la possibilità di valutare con calma ogni intervento e magari faremo qualche colpo. Intanto abbiamo riscattato Pirola e faremo la stessa cosa con Dia. Cercheremo di costruire il giusto mix di giovani ambiziosi e di giocatori esperti e utilissimi: pensate a Candreva. Sousa garantirà armonia e crescita”.

Qualcuno potrebbe portarvi via Dia.

“Sì, c’è questo rischio: esiste una clausola di 25 milioni e non potremmo farci nulla. Noi, però, sappiamo che lui è contento di stare qui e pagheremo i 12 milioni che servono per riscattarlo”.