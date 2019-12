CALCIOMERCATO SAMPDORIA- La Sampdoria, nella prossima sessione di calciomercato, proverà a rinforzare l’attacco. La formazione ligure, infatti, con Ranieri è riuscita a risollevarsi ma non sono stati risolti tutti i problemi. La squadra fa ancora fatica a segnare e Fabio Quagliarella non sta di certo vivendo una stagione magica. I blucerchiati si trovano al momento al 17° posto in classifica con una sola lunghezza sulla zona retrocessione. Nel girone di ritorno servirà qualcosa di più per non rischiare una clamorosa retrocessione in serie B. La dirigenza proverà quindi ad esaudire le richieste di Ranieri.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA: IDEA SCAMBIO CON LA SPAL

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Andrea Petagna è la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo. Il club ligure avrebbe proposto alla Spal uno scambio con il cartellino di Gianluca Caprari e il prestito di Leris sul piatto. In caso di rifiuto della Spal, i blucerchiati hanno anche messo nel mirino Barrow dell’Atalanta. In questa stagione Petagna ha messo a referto 6 gol e 1 assist in 17 presenze complessive.