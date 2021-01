Inter e Roma, sondaggi in corso per lo scambio Dzeko-Sanchez

Nerazzurri e giallorossi alle prese con un mercato low cost, in casa Roma a tener banco è oltretutto il caso Dzeko, ormai separato in casa e ai ferri corti col tecnico Fonseca. Scambio di contatti, tra le ipotesi lo scambio Dzeko-Sanchez. Un’idea nata nelle ultime ore, difficile che vada in porto ma i due club ne starebbero parlando. Dzeko in nerazzurro accontenterebbe il tecnico Conte, da sempre pazzo del bosniaco, un vice Lukaku che all’occorrenza può esser allo stesso tempo partner del belga. Sanchez nella capitale offrirebbe a Fonseca un calciatore certamente diverso dal 9 romanista ma funzionale all’idea tattica dell’allenatore romanista. Un’idea, si attendono sviluppi.