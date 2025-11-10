Calciomercato Serie A, Bento Matheus nel mirino delle milanesi

Derby di mercato per Bento Matheus. Sia Inter che Milan starebbero seguendo il portiere brasiliano. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Calciomercato Serie A, il profilo di Bento Matheus

Il classe ’96 ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e non sembra essere interessato a rinnovarlo. Il calciatore vorrebbe lasciare il campionato arabo per tentare la sorta in Europa. In questo senso Milan e Inter potrebbero essere i club ideali per il portiere dal valore di 10 milioni. L’unico problema è l’ingaggio di Matheus di ben 6,1 milioni. Una cifra alta che necessità di adeguamento qual’ora le milanesi si faccino avanti avviando una trattativa.