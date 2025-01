Calciomercato Serie A, il punto di giornata

Calciomercato Serie A, le trattative:

Como scatenato sul mercato. Il club lombardo mette a segno il colpo Ivan Fresneda, chiudendo la trattativa con lo Sporting Lisbona. La formula utilizzata è quella del prestito con riscatto, da verificarsi al raggiungimento di alcune condizioni, a 10 milioni di euro. Nel mirino anche Ikoné della Fiorentina, su cui c’è anche l’interesse del Bologna.

Occhi del Real Madrid su Ederson. Il centrocampista brasiliano, alla corte di Gasperini, stando a quanto riferisce Diario AS, sarebbe finito nel mirino dei Blancos come prima alternativa a Zubimendi.

Colpo in casa Napoli. Ufficiale l’arrivo di Hasa dal Lecce. Il calciatore ex Juventus, arrivato in Salento durante l’estate, passa al club partenopeo a titolo definitivo. Vicino un nuovo rinforzo a centrocampo, si tratta Casadei dal Chelsea.

La Lazio e l’Udinese lavorano allo scambio Castrovilli–Payero. Più complicata, invece, la pista Elmas, su cui, come riporta Il Messaggero, il Lipsia non gradirebbe la formula del prestito. Il Parma ufficializza l’arrivo di Lovik dal Molde. Per lui un contratto sino a giugno 2029.

La Roma vuole trattenere Saelemaekers, autore del gol del raddoppio nel derby, elemento fondamentale dell’undici di Ranieri. I giallorossi sarebbero disposti ad offrire il cartellino di Abraham, protagonista dell’altro derby, quello di Supercoppa, o, in alternativa, quello di Cristante, come riferisce La Repubblica. Contatti tra i rossoneri e gli intermediari di Rashford. Il club milanese predilige la forma del prestito, i colloqui restano soltanto esplorativi. Roma: Le Feé in uscita, su di lui c’è il Sunderland.

Kolo Muani è uno dei nomi più suggestivi di questo calciomercato. Accostato in diverse situazioni alla Juventus, il calciatore del PSG farebbe gola in Inghilterra, soprattutto al Manchester United. Il club francese preferirebbe privarsi dell’attaccante soltanto a titolo definitivo. Nel frattamento, i bianconeri trattano la rescissione del contratto di Danilo.