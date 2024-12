Como – Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Fabregas recupera Alberto Moreno sulla fascia sinistra. In mezzo al campo Sergi Roberto accanto a Da Cunha. Avanti c’è Belotti, preferito a Cutrone. Presente il grande ex della gara: Strefezza. Emergenza in difesa per Giampaolo, che si affida a Jean come centrale con Baschirotto. Sulla fascia sinistra rientra Gallo, mentre Dorgu va sulla destra. Attacco salentino composto dal tridente Pierotti, Krstovic, Morente.

Como – Lecce, le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo