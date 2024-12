Sfida salvezza al Senigaglia di Como. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta in trasferta contro l’Inter, affrontano il Lecce di Giampaolo. Posizione di classifica analoga, con i salentini avanti di un punto sui lombardi, rispettivamente a 16 e 15, ed entrambe le squadre con la necessità di un risultato positivo per riprender fiato dalla zona rossa della classifica. L’ultimo precedente in terra lombarda risale al 5 febbraio 2022. In quella occasione la gara è terminata 1-1 con reti di Cerri, per i padroni di casa, e Listkowski, per gli ospiti. La gara, in programma lunedì 30 dicembre alle 18.30, sarà visibile su DAZN.

Como – Lecce, le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas.

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.