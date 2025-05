Lecce – Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata di Serie A, il Napoli sbarca a Lecce per consolidare la propria prima posizione in classifica. Conte deve rinunciare a Buongiorno, out per il resto della stagione: Rafa Marin e Olivera sono in ballottaggio per il posto accanto a Rrahmani. Nel caso in cui il tecnico dovesse optare per lo spagnolo, Spinazzola verrebbe poi schierato in avanti e Olivera largo in difesa. Giampaolo ritrova Krstovic e Berisha dopo la squalifica, mentre a centrocampo verso Ramadani, Karlsson dovrebbero scendere in campo dal primo minuto. La partita, in programma sabato 3 maggio alle 18:00, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Probabili formazioni, Lecce – Napoli le probabili formazioni