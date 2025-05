Parma – Como, le probabili formazioni e dove vederla

Il Parma ospita il Como al Tardini per la trentacinquesima giornata di Serie A. I ducali puntano alla vittoria per consolidare il loro vantaggio sulla zona calda, mentre i lariani puntano decisi al decimo posto.

Il Parma ospita il Como al Tardini per la trentacinquesima giornata di Serie A. I ducali puntano alla vittoria per consolidare il loro vantaggio sulla zona calda, mentre i lariani puntano decisi al decimo posto. Chivu vorrebbe confermare l’11 che ha messo in seria difficoltà la Lazio nell’ultimo turno, quindi anche Ondrejka dovrebbe partire ancora dal primo minuto. Nel Como, Fabregas dovrebbe applicare qualche aggiustamento al suo scacchiere: Vojvoda e Alex Valle sulle fasce, mentre in avanti ci sarà Strefezza al posto di Diao. La partita, in programma sabato 3 maggio alle 15:00, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Parma – Como, le probabili formazioni

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Hainaut, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka,; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikoné; Cutrone. All. Fabregas.