Calciomercato Serie A, Inter e Juventus su Tiago Gabriel

Derby di mercato per Tiago Gabriel. Nelle ultime ore il calciatore portoghese sarebbe finito nel mirino di Juventus ed Inter. Entrambi i club sarebbero interessati al giocatore, soprattutto per la sua giovane età (20 anni). A riportarlo è Calciomercato.com.

Calciomercato Serie A, le richieste del Lecce

A beneficiare di questa situazione è sicuramente la squadra salentina. La dirigenza chiede per Tiago Gabiel tra i 20 e 25 milioni, ed è pronta a incassare una grossa plusvalenza in quanto il difensore è arrivato dall’Estrella Amadora la scorso gennaio per solo 1 milione.

Resta da capire chi tra Juventus e Inter sarà più determinata ad acquistare il portoghese, ma bisognerà attendere l’inizio del mercato invernale per capire quale sarà il futuro classe 2004.