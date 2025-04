Calciomercato Serie A, Krstovic nel mirino di Inter e Juventus

Derby di mercato per Nikola Krstovic del Lecce. Come riporta Nicolo Schirà, l’attaccante montenegrino sarebbe seguito sia dai neroazzurri che dalla Vecchia Signora.

Krstovic, il valore di mercato

Il classe 2000 del Lecce ha un valore di 14 milioni. Una cifra accessibile per le casse delle due club. Oltre a Juventus e Inter, anche il Napoli starebbe sulle traccie del giocatore.

In questa stagione Krstovic ha collezionato 32 presenze, siglando 10 reti e fornendo 3 assist, numeri che hanno acceso l’interesse delle big italiane.

Per adesso però non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa, non resta che aspettare le prossime settimane per capire chi tra questi club farà il primo passo.