Calciomercato Serie A: l’Atalanta su Cherki del Lione, Ricci verso il Milan, Casadei al Torino

L’Atalanta avrebbe in mente di acquistare dal Lione il fantasista Rayan Cherki, con il club francese che a causa del fairplay sarebbe costretto a vendere insieme ad altri top player per far fronte ai 100 milioni di debiti. Dalla Francia rimbalza la notizia che la trattativa sarebbe avviata, anche se su Cherki ci sono molti club europei.

Speciale Calciomercato

Il Milan tratta il centrocampista Ricci del Torino, giocatore che è da tempo nel mirino del club rossonero, il Toro per cautelarsi sembrerebbe molto vicino all’acquisto a titolo definitivo di Casadei dal Chelsea.