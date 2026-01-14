Calciomercato Serie A: Lookman lascia l’Italia, il Toro su David Ricardo, Pisa arriva un cileno

L’Atalanta con l’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid ha fatto capire che Lookman lascerà l’Italia, sul nigeriano ci sono Fenerbahce e Galatasaray, ma con questo ultimo club che sembra ad ora in vantaggio sulla concorrenza.

Il Torino metterà in atto un mini rivoluzione, per la difesa piace David Ricardo del Botafogo, mentre dopo il no della Fiorentina per Baldanzi sembra che sul giocatore ci sia il Genoa con De Rossi che sponsorizza l’operazione.

Infine il Pisa continua la ricerca di rinforzi, come anticipato ieri sera sembra in arrivo il centrocampista cileno Felipe Loyola a titolo definitivo dall’Indipendiente, operazione da circa 10 milioni di euro.