Calciomercato Serie A: Pedro Felipe verso il Verona, il Pisa in vantaggio sul Santos per Loyola, Belahyane piace alla Cremonese

Il Verona vuole puntellare la difesa e per questo pensa a Pedro Felipe giocatore classe 2004 attualmente nella rosa della Juventus NG.

Il Pisa ha superato la concorrenza del Santos per il centrocampista dell’Indipendiente Loyola, offerte simili ma il giocatore ha dato priorità all’Italia ed alla maglia nerazzurra, mancano gli ultimi dettagli e se non ci saranno sorprese il ragazzo volerà verso la città toscana.

Infine la Cremonese per il centrocampo pensa a Belahyane in uscita dalla Lazio, che in questa stagione ha collezionato 8 presenze con un assist all’attivo.