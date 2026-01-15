Calciomercato Serie A: Pisa altro doppio colpo, Genoa su Baldanzi e Asslani, Cremonese fatta per Marianucci

Il Pisa ha definito le trattative per gli acquisti del centrocampista Loyola dall’Independiente, e per il ritorno clamoroso in Serie A di Joao Pedro ex Cagliari ma attualmente al San Luis in Messico, per lui contratto di un anno e mezzo più opzione per il terzo.

Il Genoa è molto vicino a Baldanzi della Roma, per il ragazzo ex Empoli prestito con riscatto fissato a dieci milioni, il club rossoblu è anche in trattativa con l’Inter per il prestito di Asslani rispedito al mittente dal Torino.

La Cremonese ha definito l’arrivo del difensore Marianucci dal Napoli sulla base del prestito secco, mentre si continua a trattare con la Lazio per Reda Belahyane. Infine il Cagliari è interessato ad Anjorin del Torino, con Prati che potrebbe finire in granata, mentre dall’Atalanta rientrerà Sulemana.