Calciomercato Serie B: Beruatto alla Samp, Pisa su Candela e Meister. Doppio colpo della Salernitana

La Sampdoria piazza il primo colpo, è fatta per l’esterno del Pisa Beruatto che arriverà a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Pisa tratta l’esterno del Venezia Candela, mentre per l’attacco piace l’attaccante danese del Rennes Meister. Sempre il club nerazzuror ha in uscita Jevsenak e Mlakar che dovrebbe raggiungere Gattuso all’Haiduk Spalato.

La Salernitana piazza il doppio colpo per l’attacco, è fatta per l’arrivo di Cerri dal Como e Raimondo in prestito dal Bologna ma a Venezia in prestito.

Infine il Sassuolo potrebbe cedere Thorsvedt al Torino, la Carrarese cede a titolo definitivo il difensore Hermannsson al Volos, il Sudtirol tessera Pyythia e Belardinelli.