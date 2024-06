Calciomercato Serie B: Dionisi sorpassa Zanetti a Palermo, Aquilani è un caso

Quando sembrava quasi tutto definito per l’arrivo di Paolo Zanetti a Palermo, ecco il colpo di scena. Il City Group ha scelto il successore di Mignani, si tratta di Dionisi ex Sassuolo per lui pronto un biennale, sarà l’allenatore di origini toscane a tentare l’assalto alla Serie A dei rosanero.

Dopo la vittoria nella finale Playoff il Venezia si separerà da Vanoli che oggi incontrerà la dirigenza del Torino per definire il suo futuro con i granata.

A Pisa è il momento delle riunioni e delle riflessioni, Aquilani nonostante un altro anno di contratto è in bilico, per la successione si pensa a Pippo Inzaghi, allenatore che era stato nel mirino dei nerazzurri nella scorsa stagione. Aquilani sedotto e abbandonato da Fiorentina e Sassuolo, per lui c’è la pista Verona, ma anche l’Udinese potrebbe essere inetressata.