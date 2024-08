Calciomercato Serie B: doppio colpo della Cremonese, Verre a Palermo, Carrarese su Guarino

La Cremonese piazza il doppio colpo, sono stati ufficializzati l’attaccante Bonazzoli dalla Salernitata, con Ghiglione che fa il percorso inverso, mentre dalla Juventus a titolo definitivo arriva il difensore Tommaso Barbieri su cui c’era anche il Pisa.

Il Palermo ci ripensa ed apre la trattativa per il ritorno di Valerio Verre, attualmente svincolato, mentre dalla Juventus potrebbe arrivare il centrocampista Hasa, nella scorsa stagione alla Juventus NG.

La Carrarese sta per piazzare il colpo Guarino dall’Empoli, mentre per l’attacco piace l’ex Lecce Falco. Il Pisa attende che si sblocchi la cessione di Lapadula dal Cagliari, mentre per Leris ormai è questione di ore, per la difesa c’è l’interessamento all’ex difensore dell’Atalanta Palomino.