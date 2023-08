Calciomercato Serie B: il Bari su Edjouma e Morutan. Reggiana fatta per Vido, assalto a Soleri Spezia Moncini o La Mantia

Fatta per Vido alla Reggiana

La Reggiana piazza il colpo Vido dall’Atalanta, l’attaccante è pronto a rilanciarsi dopo la non felice esperienza di Palermo, Nesta lo conosce bene avendolo già allenato a Perugia. La Reggiana non si ferma qui ed è pronta a piazzare il colpo Soleri dal Palermo.

Il Bari è in trattativa con lo Steaua per il centrocampista Edjouma, ma dall’Arabia è arrivata l’ennesima offerta irrinunciabile per il calciatore francese, ed ora la strada per Polito è un pò più in salita. Al Bari piace anche Morutan, ex Pisa attualmente al Galatasaray, già presentata un’offerta ai turchi, si aspetta una risposta ufficiale.

Lo Spezia vuole rinforzare l’attacco, due sono gli obiettivi, Moncini e La Mantia, piace anche Tuia che nell’ultima stagione ha giocato a Lecce.