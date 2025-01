Calciomercato Serie B: il Pisa piazza il doppio colpo, La Gumina a Cesena, Quaranta alla Juve Stabia

Il Pisa piazza n doppio colpo in entrata, sono in arrivo il difensore Candela dal Venezia con la formula del prestito, e l’attaccante Meister dal Rennes con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. In uscita ci sono Beruatto che oggi dovrebbe mettere le firme sul nuovo contratto e Bonfanti che andrà al Venezia in Serie A, nell’ambito della trattativa per Candela.

Il calciomercato in Serie B

L’attaccante La gumina dalla Sampdoria sta per passare al Cesena, mentre la Juve Stabia ha trovato l’accordo per il passaggio del difensore Quaranta dall’Ascoli.

Infine la Sampdoria è alla ricerca di un portiere, potrebbe esserci uno scambio con il Venezia che coinvolgerebbe Joronen e Silvestri.