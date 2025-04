Serie B: il programma della 32^ giornata

Il programma della 32^ giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Reggiana e Cremonese, con la squadra di Dionigi a caccia di tre punti in chiave salvezza ,mentre Stroppa vuole avvicinarsi allo Spezia in terza posizione. Il Sassuolo sarà impegnato domenica sul campo del Palermo, mentre il Pisa attende il Modena reduce dalla vittoria contro il Catanzaro. Interessante il derby tra Juve Stabia e Salernitata con il Menti sold out, infine il posticipo sarà tra Spezia e Sampdoria un derby ligure a rischio per Semplici che in caso di ennesima sconfitta potrebbe essere esonerato.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Reggiana-Cremonese

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Cesena

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Cosenza

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Carrarese

Sabato, ore 15:00 Brescia-Mantova

Sabato, ore 17:15 Pisa-Modena

Sabato, ore 19:30 Juve Stabia-Salernitana

Domenica, ore 15:00 Palermo-Sassuolo

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Bari

Domenica, ore 17:15 Spezia-Sampdoria