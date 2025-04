Roma, Hummels dice addio al calcio

Roma, Hummels: “Finirò la mia carriera questa estate”

Matts Hummels saluta il calcio giocato al termine della stagione, momento in cui scadrà il contratto con la Roma. Il calciatore tedesco lo ha annunciato con un messaggio sui propri canali social. Di seguito le sue parole:

“Dopo oltre 18 anni e tante cose che il calcio mi ha dato, finirò la mia carriera questa estate. Quando vedo tutto ciò, so quanto questo viaggio, questo percorso significhi per me. Quanto straordinario è stato avere la possibilità di viverlo. Perché servono tante cose, avere il giusto allenatore al momento giusto, stare bene nel momento giusto, avere i compagni giusti al momento giusto. E ho visto così tanti ragazzi, così tanti allenatori, ai quali devo tanto. Senza di loro, la mia carriera non avrebbe mai raggiunto questo livello”, ha scritto la leggenda del calcio tedesco. “Che viaggio. Grazie”