Calciomercato Serie B: il Pisa su Candela, Cerri verso Salerno, Altare o Barba per la Samp

Il Pisa vuole rinforzare la sua rosa per puntare alla Serie A, e per questo secondo quanto riporta gianlucadimarzio il club nerazzurro starebbe trattando il terzino Candela del Venezia che ad oggi in Serie A ha raccolto 13 presenze ad un assist.

Calciomercato Serie B

La Salernitana punta a rinforzare l’attacco, e per questo ha richiesto Cerri dal Como, il club lariano ha in uscita anche il difensore Barba che piace alla Sampdoria. Il club blucerchiato oltre a Barba per la difesa tratta Altare del Venezia.

Infine il Sudtirol ha chiuso per l’arrivo del centrocampista Pyyhtia, nella scorsa stagione alla Ternana, e tratta Gliozzi dal Modena.