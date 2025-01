Calciomercato Serie B: Il Pisa su Candela e Meister, Bonfanti tra Cesena e Mantova

Il Pisa è al centro del mercato, con molte operazioni in entrata ed in uscita. Il club nerazzurro ha praticamente ceduto Beruatto in prestito alla Sampdoria, Mlakar potrebbe ritornare all’Hajduk Spalato, mentre sono in cerca di nuova maglia Jevsenak, Vignato e Bonfanti N. che è stato sondato da Cesena e Mantova. In entrata il club nerazzurro è molto vicino al terzino Candela del Venezia, e tratta l’attaccante Meister del Rennes.

Il Cesena oltre a Bonfanti tratta Piacentini della Triestina, il Mantova ha definito l’arrivo di Giordano dalla Sampdoria, infine il Catanzaro tratta Quagliata della Cremonese.