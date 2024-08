Calciomercato Serie B: Il Pisa su Carissoni, Carrarese su Falco, Shpendi e Liberali, la Salernitana punta Verde

Il Pisa per rimpiazzare l’infortunato Esteves ha chiesto informazioni al Cittadella per il difensore Carissoni, che ha contratto in scadenza a giugno 2025, l’acquisto a questa condizioni potrebbe avvenire solo a titolo definitivo.

La Carrarese cerca di calare un tris, contatti già avviati per l’ex Lecce Falco, si cerca un’intesa con l’Empoli per l’attaccante Shpendi, mentre ci sono buone possibilità di ottenere Mattia Liberali in prestito dal Milan.

La Salernitana deve cedere i big, ma nel frattempo per l’attacco piace Verde dello Spezia, che già a gennaio doveva lasciare il club ligure, ma poi ci ripensò anche grazie all’opera di convincimento di D’Angelo.