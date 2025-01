Calciomercato Serie B: la Carrarese segue Borini, Pohjanpalo si complica, Lapadula allo Spezia

Senza ombra di dubbio tengono banco le operazioni che riguardano Lapadula e Pohjanpalo, Spezia e Palermo sono in pressing, ma per il Doge al momento sembra tutto fermo. Il Venezia chiede 6 milioni del cartellino, il Palermo ne ha offerti circa 4 più bonus, ma la trattativa si è arenata in quanto il club lagunare non avrà Shomurodov in prestito dalla Roma.

Calciomercato Serie B

Lo Spezia sembra invece molto vicino a Lapadula, nella trattativa rientra anche il difensore Bertola che nella prossima stagione si trasferirà a Cagliari.

La Carrarese ha il suo nuovo portiere, ed è Fiorillo dalla Salernitana, piace Borini che però potrebbe andare anche a Palermo, per la difesa segue Buttaro del Palermo.Infine la Cremonese segue Gelli del Frosinone, Garritano andrà al Cosenza, il Bari è molto vicino a Maggiore.