Calciomercato Serie B: La Mantia verso Cosenza, Catanzaro su Falletti, Shpendi rinnova con il Cesena

Il Pisa oggi presenterà Leris, che ieri è stato ufficializzato sui canali social, mentre si attendono che vadano in porto le trattative per Zanimacchia dalla Cremonese e per Abilgaard dal Como.

L’obiettivo del per l’attacco del Cosenza è La Mantia in uscita dall’Empoli, mentre è naufragata la trattativa per la cessione di Marras al Cesena, ufficiale Ricciardi dall’Avellino.

La Sampdoria ha raggiunto l’accordo con la Juventus per l’acquisto di Sekulov, mentre il Cesena ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Christian Shpendi.

Infine il Catanzaro ha messo nel mirino il trequartista Falletti, mentre per l’attacco segue Della Morte del Vicenza, il Palermo ha messo nel mirino l’attaccante esterno Tadeo Allende del Celta Vigo.