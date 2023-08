Calciomercato Serie B: Lecco scatenato, a Cremona arriva Abrego, Spezia fatta per Corradini e Pierozzi

Due colpi in casa Lecco

Il Lecco piazza due colpi di mercato, a breve verranno infatti ufficializzati a breve gli innesti dei centrocampisti Alessandro Sersanti e Joshua Tenkorang, provenienti rispettivamente dalla Juventus e dalla Cremonese, che hanno già firmato con i lombardi.

La Cremonese ha ufficializzato dal Godoy Cruz, Gonzalo Damian Abrego con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oltre ad Abrego il club grigiorosso ha ufficializzato il portiere Jungdal dal Milan.

Lo Spezia dopo aver ceduto Nzola alla Fiorentina, sempre dal club VIola ottiene il via libera per il centrocampista Corradini e per il difensore Pierozzi, che sostituirà con molta probabilità il partente Holm.