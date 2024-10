Serie B: i risultati della 10^ giornata. Il Sassuolo vince ancora, primi tre punti al Barbera per il Palermo

Dopo il pareggio tra Spezia e Bari, questo pomeriggio il Sassuolo batte nel derby emiliano il Modena a vola a l secondo posto in classifica scavalcando proprio lo Spezia, per la squadra di Grosso vanno a segno Laurientè e Thorstvedt. Nelle altre partite il Palermo dopo circa otto mesi torna alla vittoria al barbera contro la Reggiana grazie alle reti di Gomes ed Henry, il Cesena batte 2-0 il Brescia grazie alla doppietta di Shpendi, pari tra Cosenza e Juve Stabia. Infine la Cremonese continua la sua risalita sconfiggendo la Salernitana 2-1, mentre la Carrarese rifila un tris al Cittadella.

IERI

Spezia-Bari 0-0

OGGI

Cesena-Brescia 2-0: 15′ rig. Shpendi, 53′ rig. Shpendi

Cosenza-Juve Stabia 1-1: 16′ Maistro (J), 39′ Ricciardi (C)

Cremonese-Salernitana 2-1: 20′ Collocolo (C), 45′ Bonazzoli (C), 55′ Ferrari (S)

Palermo-Reggiana 2-0: 15′ Gomes, 26′ Henry

Carrarese-Cittadella 3-0: 13′ Cerri, 27′ Cerri, 37′ Cherubini

Sassuolo-Modena 2-0: 41′ rig. Laurientè, 64′ Thorstvedt

DOMANI

Catanzaro-Sudtirol

Frosinone-Pisa

Sampdoria-Mantova

La classifica aggiornata:

Pisa 22

Sassuolo 21

Spezia 20

Cremonese 17

Palermo 15

Juve Stabia 15

Cesena 14

Brescia 13

Bari 12

Sudtirol 12

Mantova 12

Reggiana 12

Salernitana 11

Sampdoria 11

Carrarese 11

Modena 10

Catanzaro 9

Cittadella 8

Cosenza 7

Frosinone 6