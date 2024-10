Spezia-Bari 0-0 Finisce a reti bianche al Picco

Finisce a reti bianche al Picco, più pericolosi i padroni di casa nel complesso, in particolar modo con il palo colpito da Pio Esposito al minuto 23. Poi, con il prosieguo della frazione, meglio i biancorossi, spreconi in un paio di ripartenze, mentre lo Spezia coglie una traversa con Reca al 5′ della ripresa. Allo Spezia non riesce l’aggancio al Pisa in vetta alla classifica e si porta a 20 punti.

Il tabellino

Spezia-Bari 0-0

SPEZIA: Gori S. (Portiere), Wisniewski P., Hristov P., Bertola N., Elia S., Nagy A., Esposito Sa., Bandinelli F. (dal 25′ pt Cassata F.), Reca A. (dal 24′ st Vignali L.), Soleri E. (dal 1′ st Colak A.), Esposito F.. A disposizione: Candelari P., Cassata F., Colak A., Degli Innocenti D., Di Serio G., Falcinelli D., Giorgeschi S., Kouda R., Mascardi D. (Portiere), Mateju A., Mosti N. (Portiere), Vignali L. Allenatore: D’Angelo L..

BARI: Radunovic B. (Portiere), Mantovani V., Vicari F., Obaretin N. (dal 32′ st Simic L.), Favasuli C. (dal 32′ st Oliveri A.), Maita M., Benali A., Lella N., Dorval M., Lasagna K., Favilli A. (dal 20′ pt Novakovich A.). A disposizione: Bellomo N., Falletti C., Maiello R., Manzari G., Novakovich A., Oliveri A., Pissardo M. (Portiere), Pucino R., Saco C., Sibilli G., Simic L., Tripaldelli A. Allenatore: Longo M..

Reti:

Ammonizioni: al 45’+2 pt Soleri E. (Spezia), al 45’+4 pt Esposito Sa. (Spezia) al 29′ pt Lella N. (Bari), al 45’+4 pt Novakovich A. (Bari), al 27′ st Obaret