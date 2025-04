Serie B: i risultati della 35 ^ giornata. Vincono Palermo e Sudtirol

I due posticipi della 35^ giornata del campionato di Serie B hanno dato esiti a sorpresa, con Sudtirol e Palermo vittoriose nei rispettivi incontri. Il Sudtirol batte 2-0 le Vespe ed esce dalla zona pericolosa della classifica, fissano il risultato le reti di Odogwu e Merkaj. Nel secondo posticipo il Palermo si ritrova e batte 3-1 al Ceravolo il Catanzaro, un tris che permette ai rosanero di portarsi a ridosso della Juve Stabia distante adesso solo due lunghezze.

I risultati

Venerdì, ore 12:30 Frosinone-Spezia 2-2. Marcatori: 9′ Bohinen (F), 15′ Bandinelli (S), 39′ Bohinen (F), 75′ F. Esposito (S).

Venerdì, ore 15:00 Salernitana-Cosenza 3-1. Marcatori: 50′ Corazza (S), 64′ Ferrari (S), 78′ Tongya (S), 82′ Zilli (C)

Venerdì, ore 15:00 Reggiana-Cittadella 2-1. Marcatori: 60′ Gondo (R), 90′ Portanova (R), 96′ Pandolfi (C)

Venerdì, ore 15:00 Carrarese-Sampdoria 1-0. Marcatore: 6′ Torregrossa (C)

Venerdì, ore 15:00 Brescia-Pisa 1-2. Marcatori: 12′ Tramoni (P), 79′ Touré (P), 94′ Juric (B)

Venerdì, ore 15:00 Bari-Modena 1-2. Marcatori: 8′ Defrel (M), 18′ Palumbo (M), 42′ Lasagna (B)

Venerdì, ore 18:00 Cremonese-Mantova 4-2. Marcatori: 4’ Redolfi (M), 25’ (C), 47’ De Luca (C), 53’ Collocolo (C), 73’ De Luca (C), 77’ Brignani (M).

Venerdì, ore 20:30 Cesena-Sassuolo 0-2. Marcatori: 24’ Laurienté, 57’ Laurienté.

Domenica, ore 15:00 Sudtirol-Juve Stabia 2-0. Marcatori: 18’ Odogwu, 78’ Merkaj.

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Palermo 1-3. Marcatori: 9’ Bonini (Aut.) (P), 26’ Segre (P), 56’ Biasci (C), 90’+3 Le Douaron (P).