Calciomercato Serie B Live: segui tutti gli aggiornamenti

Di seguito tutte le trattative dell’ultima giornata di Calciomercato di B

È fatta per il passaggio di Alessio Cragno alla Sampdoria. Il calciatore in viaggio per le visite mediche, che svolgerà a Milano.

Idea di scambio tra la Reggiana e la Juve Stabia: Kabashi andrebbe in Juve Stabia, Zuccon (via Atalanta) alla Reggiana.

Sassuolo, contatti in corso per Basic per provare a chiudere l’operazione.

La Sampdoria cede Antonio Barreca al Sudtirol a titolo definitivo.

Frosinone, in arrivo Konè dal Como

Il Pisa ha provato a tesserare in prestito Almaviva della Roma, il ragazzo ha scelto ad ora di rimanere nella Capitale. Sempre il Pisa sta per cedere Dubickas alla Juve Stabia

Bohinen al Frosinone

Il Sassuolo tessera Verdi dal Como