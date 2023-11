Lo Spezia pensa a George Puscas

Luca D’Angelo ha come obiettivo principale quello di salvare lo Spezia dalla retrocessione in Serie C, una squadra assemblata per primeggiare in B non può essere relegata al terz’ultimo posto in classifica.

Alo Spezia manca una punta d’esperienza, per questo la dirigenza bianconera pensa ad ottenere il prestito di Puscas dal Genoa, che in questo momento non trova spazio da titolare. avendo davanti a se Retegui e Gudmunson.

Luca D’Angelo conosce molto bene Puscas, avendolo allenato al Pisa nella stagione 2021/22, annata che vide i nerazzurri sfiorare la promozione in Serie A.

Puscas nella scorsa stagione preferì il prestito al Genoa dal Reading, i rossoblu poi ne riscattarono il cartellino a 1,8 milioni di euro, cifra bassa in quanto la clausola prevedeva un forte sconto sul cartellino del giocatore rumeno in caso di retrocessione del club inglese.