Durante la pausa delle nazionali, in attesa della ripresa delle partite dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina e della ripresa del campionato, le notizie principali si aggirano intorno a infortuni e calciomercato, con la Juventus che è spesso nominata in ambo i fronti in questi giorni.

Calciomercato Juventus, idea Fabian Ruiz

Il centrocampo di Massimiliano Allegri è al momento decimato, con Locatelli e Miretti assenti quasi sicuramente oltre che Fagioli e Pogba. A gennaio la Juventus dovrà intervenire sul mercato, con TMW che ribadisce l’interesse verso Fabian Ruiz Peña, attualmente in forza al PSG. Per la testata toscana i bianconeri proveranno a prenderlo in prestito a gennaio, approfittando del poco spazio che sta trovando a Parigi.