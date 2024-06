Calciomercato Serie B: Longo ufficiale al Bari, Viali alla Reggiana, a breve le ufficialità di Aquilani, Vivarini e Inzaghi

Quasi tutte le panchine di Serie B stanno prendendo forma, le ultime ufficialità sono state quelle di Viali alla Reggiana e Longo al Bari. Ancora poche ore e si avranno le ultime ufficialità con Sottil che firmerà con la Salernitana, Aquilani ha scelto il Catanzaro, Vivarini il Frosinone, mentre Pippo Inzaghi dopo le nozze di ieri attende il ritorno in Italia per porre la firma che lo legherà al Pisa per due stagioni.

Per quanto riguarda i giocatori, al momento sono solo tante voci di mercato a volte incontrollate, con lo Spezia che è interessato ad Aurelio, il Pisa al posto di Barbieri dovrebbe prendere Pierozzi,mentre Iannarilli dalla Ternana dovrebbe trasferirsi all’Avellino.