Calciomercato Serie B: Mlakar verso l’Hajduk, Gori allo Spezia, Tsadjout a Frosinone

Ultime 10 ore di calciomercato estivo, molti gli scambi o le proposte di scambio in atto con il Pisa che dovrebbe aver piazzato l’attaccante Mlakar in prestito all’Hajduk Spalto di Gattuso, mentre Torregrossa è in bilico tra Brescia e Salernitana.

L’ex Pergia e Pisa Gori, passa allo Spezia da svincolato dove ritroverà il suo ex allenatore D’Angelo, mentre l’attaccante Tsadjout va a Frosinone.

Bianco dalla Rggiana va all’Olimpia Lubiana a titolo definitivo, su Favilli oltre al Bari ci sono Juventus Ng e Cosenza, mentre è ufficiale l’arrivo di Sottil alla Sampdoria al posto di Pirlo.